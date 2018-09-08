Кидд и Нэш включены в Зал славы НБА

Известные в прошлом игроки НБА Джейсон Кидд и Стив Нэш включены в Зал славы. 45-летний Кидд отыграл в НБА с 1994 по 2013 год, выступая за "Даллас", "Финикс", "Нью-Джерси", "Нью-Йорк". В 2011 году он выигрывал чемпионский титул, а в 2000 и 2008 годах становился олимпийским чемпионом со сборной США.

44-летний Нэш играл в НБА с 1996 по 2014 год, выступал за "Финикс", "Даллас" и "Лейкерс". В 2005 и 2006 годах становился MVP лиги.

Также в Зал славы включены Грант Хилл, Рэй Аллен и Дино Раджа. Хилл играл с 1994 по 2013 год, защищая цвета "Детройта", "Орландо", "Финикса" и "Клипперс". Аллен выступал с 1996 по 2013 год за "Милуоки", "Сиэтл", "Бостон", "Майами", брал два чемпионских титула – в 2008 и 2013 годах.