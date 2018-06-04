Кевин Лав: "Во второй игре тон задавал Дюрант"

Форвард "Кливленда" Кевин Лав отметил, что его команде сложно противостоять трехочковым броскам в исполнении игроков "Голден Стэйт" в финальной серии плей-офф НБА. В первых двух выездных поединках "Кавальерс" проиграли.

– Как только появляется малейший шанс, Карри может забросить удивительный мяч, – цитирует AFP Лава. – Мы видели это неоднократно. Пробовали что-то с этим делать. Нам порой удавались небольшие отрезки, но он все равно разворачивался и забрасывал. У них есть еще и Дюрант, сыгравший очень умно. "Уорриорз" трудно остановить, когда они так бросают. Многие говорят о Карри и Томпсоне, но я считаю, что во второй игре тон задавал Дюрант.