Кевин Лав: "Это невероятно даже для Дюранта"

Форвард "Кливленда" Кевин Лав посетовал на упущенные возможности в третьем матче финальной серии плей-офф НБА с "Голден Стэйт" (102:110, 0-3). Он отметил, что его команде не удалось прикрыть Кевина Дюранта, который набрал 43 очка.

– Как и в первом матче у нас были хорошие шансы на победу, – цитирует AFP Лава. – Мы уже переживали подобные ситуации ранее. Разница между командами крайне мала. Мы сражались, бились, но у Дюранта был один из тех вечеров, когда все получается. Это невероятно даже для него. Нам удалось закрыть таких монстров, как Томпсон и Карри, но все же не было права на ошибку. Нужно играть почти идеально.