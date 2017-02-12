Кевин Дюрант: "Думал, что меня будут освистывать громче"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант заявил, что ожидал более горячего приема от фанатов после выездного матча регулярного чемпионата НБА с "Оклахома-Сити" (130:114). Форвард впервые играл в гостях у своей бывшей команды, и болельщики гудели в его адрес на протяжении всей встречи.

– Честно говоря, я ожидал, что это будет немного громче, – цитирует The Score Дюранта. – Но это даже было по-своему весело. Это был интересный опыт – оказаться на месте парня, которого освистывают. В мой адрес употребляли слова и похуже, чем сегодня. Слушайте, меня списывали со счетов еще до моего рождения. Так что ничего нового в этом нет.