Карри во время игры упал на колени певцу Ашеру

Курьезный эпизод произошел во время матча регулярного чемпионата НБА между "Хьюстоном" и "Голден Стэйт" (114:124). Лидер "Уорриорз" Стефен Карри упал на зрителей в первом ряду, ведя борьбу с Тревором Аризой.

Причем в результате падения Карри оказался прямо на коленях известного исполнителя Ашера, что стало поводом для шуток комментаторов. Сам игрок тоже с юмором воспринял этот эпизод.