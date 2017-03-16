"Хьюстон" разгромил "Лейкерс" с разницей в 39 очков

"Хьюстон" нанес крупное поражение "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 139:100. Лидер "Рокитс" Джеймс Харден оформил трипл-дабл. Напомним, российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов не принимает участия в играх по решению руководства.

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" – "Лейкерс" – 139:100 (37:26, 29:26, 27:23, 46:25)

Х: Ульямс (30), Ариза (20), Харден (18 + 12 подборов + 13 передач).

Л: Рэндл (32), Ингрэм (18), Кларксон (18).

"Чикаго" – "Мемфис" – 91:98 (24:24, 26:30, 21:20, 20:24)

Ч: Рондо (17), Батлер (14), Миротич (14).

М: Газоль (27), Конли (27), Аллен (10).