Грин не уверен, что Земля шарообразная

Форвард "Голден Стэйт" не смог точно ответить на вопрос о том, какую форму имеет Земля. Ранее защитник "Кливленда" Кайри Ирвинг выдвинул свою теорию, по которой наша планета плоская. Напомним, оба баскетболиста выступят на Матче звезд НБА в Новом Орлеане.

– Я не знаю, я не проводил достаточно исследований, – сказал Грин на пресс-конференции. – Не надо думать, что Кайр – сумасшедший. Он говорит так, как считает.

– Но вы же видели фотографии Земли из космоса?

– Да, но кто говорит, что это настоящие фотографии? Сегодня я могу сделать круглые фотографии с помощью телефона. Но я не утверждаю, что Земля плоская. Но кто знает, может быть, это и так?