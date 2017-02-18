Кайри Ирвинг считает, что Земля плоская

Защитник "Кливленда" Кайри Ирвинг выразил уверенность, что Земля плоская, сообщает The Score. При этом у участника Матча звезд НБА-2017 на этот счет своя теория.

– Это даже не теория заговора, – подчеркнул Ирвинг. – Земля плоская. Все же у нас перед глазами, говорю вам, все перед глазами. Они нам врут!

Меня учили тому, что Земля круглая. Но если вы посмотрите на этот вопрос с точки зрения ландшафтов, по которым мы путешествуем, вы подумаете по-другому. Вы реально считаете, что мы вращаемся вокруг Солнца, так же как и другие планеты нашей системы? Ведь нет никакой информации, кроме той, которой они нас кормят.