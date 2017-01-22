Грегг Попович: "Хочется, чтобы человек на посту президента США был более уравновешенным"

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович отметил, что не очень доверяет новому президенту США Дональду Трампу. По его словам, глава государства должен быть более уравновешенным.
– Ситуация меня тревожит, – цитирует AFP Поповича. – Я чувствовал бы себя лучше, если бы человек на посту президента США был более зрелым и более уравновешенным эмоционально и психологически. Это опасно. И может принести вред кому-нибудь. Надеюсь, он будет выполнять свою работу хорошо.
FINIX
Это он Хиллари назвал зрелым и уравновешенным человеком? Ну даёт!
16:14 22 января
Sandberg
Попович, умный мужик, ну зачем он в это полез?(
12:43 22 января
psevdonim777
более зрелый ему нужен. 90-летний старик с громадным опытом, который не сможет его применить т.к. котелок уже не варит?
12:08 22 января