Грегг Попович: "Хочется, чтобы человек на посту президента США был более уравновешенным"

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович отметил, что не очень доверяет новому президенту США Дональду Трампу. По его словам, глава государства должен быть более уравновешенным.

– Ситуация меня тревожит, – цитирует AFP Поповича. – Я чувствовал бы себя лучше, если бы человек на посту президента США был более зрелым и более уравновешенным эмоционально и психологически. Это опасно. И может принести вред кому-нибудь. Надеюсь, он будет выполнять свою работу хорошо.