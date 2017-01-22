11:43 22 января | БАСКЕТБОЛ — НБА

Грегг Попович: "Хочется, чтобы человек на посту президента США был более уравновешенным"

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Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович отметил, что не очень доверяет новому президенту США Дональду Трампу. По его словам, глава государства должен быть более уравновешенным.

– Ситуация меня тревожит, – цитирует AFP Поповича. – Я чувствовал бы себя лучше, если бы человек на посту президента США был более зрелым и более уравновешенным эмоционально и психологически. Это опасно. И может принести вред кому-нибудь. Надеюсь, он будет выполнять свою работу хорошо.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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FINIX

Это он Хиллари назвал зрелым и уравновешенным человеком? Ну даёт!

16:14 22 января

Sandberg

Попович, умный мужик, ну зачем он в это полез?(

12:43 22 января

psevdonim777

более зрелый ему нужен. 90-летний старик с громадным опытом, который не сможет его применить т.к. котелок уже не варит?

12:08 22 января

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