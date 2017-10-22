"Голден Стэйт" потерпел второе поражение в сезоне, 29 очков Хардена помогли "Хьюстону" обыграть "Даллас"

"Мемфис" на своей площадке обыграл "Голден Стэйт" со счетом 111:101 в матче регулярного чемпионата НБА. "Гризлиз" одержал вторую победу кряду, "Уорриорз" потерпели второе поражение в сезоне. Центровой "Мемфиса" Марк Газоль записал на свой счет 34 очка и 14 подборов, лучшим у "Голден Стэйт" стал Стефен Карри, набравший 37 очков.

"Хьюстон" лидирует в таблице Западной конференции, одержав третью победу подряд, "Даллас" еще не побеждал в этом сезоне. Звезда "Рокитс" Джеймс Харден набрал 29 очков, ветеран "Маверикс" Дирк Новицки за 17 минут на площадке сделал 5 подборов и набрал два очка.

"Сан-Антонио" обыграл "Чикаго" со счетом 87:77. В составе победителей дабл-дабл на счету Ламаркуса Олдриджа – 28 очков и 10 подборов. Лучшим у "Буллз" стал Лаури Маркканен, записавший на свой счет 13 очков и 12 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Мемфис" – "Голден Стэйт" – 111:101 (31:26, 25:25, 32:20, 23:30)

М: Газоль (34 + 14 подборов), Эннис (13), Конли (10 + 7 передач)

Г-С: Карри (37), Дюрант (29 + 13 подборов), Томпсон (14)

"Хьюстон" – "Даллас" – 107:91 (33:20, 29:19, 30:19, 15:33)

Х: Харден (29), Гордон (18), Капела (13 + 10 подборов)

Д: Бареа (19), Феррелл (19), Барнс (14)

"Чикаго" – "Сан-Антонио" – 77:87 (21:19, 17:22, 17:24, 22:22)

Ч: Лопез (16), Холидэй (15), Маркканен (13 + 12 подборов)

С-А: Олдридж (28 + 10 подборов), Гэй (12), Газоль (10)