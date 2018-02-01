"Голден Стэйт" после завершения сезона предложит контракт Леброну Джеймсу

"Голден Стэйт" после завершения сезона может начать переговоры с форвардом "Кливленда" Леброном Джеймсом, сообщает ESPN. По информации источника, "Уорриорз" начнут обсуждать возможность подписания лидера "Кавальерс", если получат возможность предложить ему максимальную зарплату.

Отметим, что сейчас "Голден Стэйт" не рассматривает вариантов с обменом Джеймса. Как ожидается, форвард после завершения сезона откажется от опции автоматического продления соглашения с "Кливлендом", по условиям которого в сезоне-2018/19 его зарплата составила бы 35,6 миллиона долларов, и станет неограниченно свободным агентом.

Издание утверждает, что самым реалистичным вариантом для "Голден Стэйт" является обмен Джеймса на Клэя Томпсона и Андре Игуодалу.