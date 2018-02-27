"Голден Стэйт" переиграл "Нью-Йорк"

"Голден Стэйт" на выезде обыграл "Нью-Йорк" в матче регулярного чемпионата НБА (125:111). В других встречах "Торонто" выиграл у "Детройта" (123:94), "Оклахома-Сити" переиграл "Орландо" (112:105), "Нью-Орлеан" одолел "Финикс" (125:116).
НБА
Регулярный чемпионат
"Нью-Йорк" – "Голден Стэйт" – 111:125 (39:37, 25:26, 18:39, 29:23)
Н: Мудиай (20), Берк (18), О'Куинн (14)
Г: Томпсон (26), Дюрант (22), Уэст (11)
"Торонто" – "Детройт" – 123:94 (30:26, 29:27, 34:22, 30:19)
Т: Лаури (20), Дерозан (20), Ибака (19)
Д: Драммонд (18 + 18 подборов), Смит (16), Буллок (14)
"Оклахома-Сити" – "Орландо" – 112:105 (31:38, 30:24, 23:15, 28:28)
ОС: Джордж (26), Адамс (16), Фелтон (13)
ОМ: Симмонс (19), Гордон (18), Вучевич (15)
"Нью-Орлеан" - "Финикс" - 125:116 (26:36, 32:29, 38:24, 29:27)
Н: Дэвис (52 + 18 подборов), Холидэй (20), Окафор (14)
Ф: Букер (40 + 10 подборов), Уоррен (23), Джексон (20 + 12 подборов)
Дополнительная информация
- Голден Стэйт Уорриорз
- Нью-Йорк Никс
- Торонто Рэпторз
- Орландо Мэджик
- Финикс Санс
- Оклахома-Сити Тандер
- Детройт Пистонз
- Нью-Орлеан Пеликанс