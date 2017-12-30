"Финикс" обыграл "Сакраменто", Уоррен и Букер набрали по 26 очков

"Финикс" на выезде обыграл "Сакраменто" (111:101) в матче регулярного чемпионата НБА. Для гостей эта победа стала третьей в четырех последних играх. Хозяева паркета, в свою очередь, за аналогичный период одержали одну победу.

Самыми результативными игроками встречи стали форвард и защитник "Санс" Ти Джей Уоррен (26 очков + 10 подборов) и Девин Букер (26). У проигравших точнее всех был форвард Зак Рэндольф (14).

НБА

Регулярный чемпионат

"Сакраменто" - "Финикс" - 101:111 (25:35, 21:20, 37:33, 18:23).