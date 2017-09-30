Фанат послал Новицки 20 долларов на ланч за уступки при подписании нового контракта

Фанат "Далласа" послал форварду команды Дирку Новицки письмо с 20 долларами, поблагодарив его за неоднократный отказ от ухода из команды ради более выгодных финансовых условий. Напомним, что летом немец подписал с "Маверикс" новое двухлетнее соглашение.

- Ты отказывался от денег шесть долгих лет ради того, чтобы клуб мог подписывать молодых талантов и завоевал титул. С меня ланч, большой парень, – написал фанат.