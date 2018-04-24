Этторе Мессина: "Мозгов – отличный игрок и найдет способ это доказать"

Один из самых титулованных тренеров европейского баскетбола, бывший тренер ЦСКА Этторе Мессина, который ныне работает ассистентом Грегга Поповича в "Сан-Антонио", в интервью "Известиям" признался, что верит в российского центрового Тимофея Мозгова. 31-летний россиянин в текущем сезоне сыграл в 31 матче за "Бруклин", проводя на паркете в среднем по 11,6 минуты и набирая по 4,2 очка.

– Сейчас в НБА остался всего один игрок из России – Тимофей Мозгов. Как думаете, чего ему не хватает для получения игрового времени в "Бруклине"?

– Сожалею, но я не в курсе этой ситуации и немногое могу сказать. Я уверен, что Тима – отличный игрок и найдет способ это доказать.