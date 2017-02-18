Джеймс Харден: "Я лучший игрок в мире на данный момент"

Разыгрывающий "Хьюстона" Джеймс Харден отметил, что считает себя лучшим игроком в мире. По словам баскетболиста, он хорош во всем. В этом сезоне Харден провел 58 матчей, в которых набирал 29,2 очка в среднем, делал 8,3 подбора и отдавал 11,3 передачи.

- Конечно, я лучший игрок в мире на данный момент, - приводит Time слова Хардена. - Я хорош во всем: IQ, умение забивать, делать лучше своих партнеров. В НБА не так много игроков, у которых есть все эти качества. Возможно, они лучше бросают по кольцу. Но кто еще так хорош во всем?