02:45 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Джеймс Харден: "Я лучший игрок в мире на данный момент"

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Разыгрывающий "Хьюстона" Джеймс Харден отметил, что считает себя лучшим игроком в мире. По словам баскетболиста, он хорош во всем. В этом сезоне Харден провел 58 матчей, в которых набирал 29,2 очка в среднем, делал 8,3 подбора и отдавал 11,3 передачи.

- Конечно, я лучший игрок в мире на данный момент, - приводит Time слова Хардена. - Я хорош во всем: IQ, умение забивать, делать лучше своих партнеров. В НБА не так много игроков, у которых есть все эти качества. Возможно, они лучше бросают по кольцу. Но кто еще так хорош во всем?

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КОММЕНТАРИИ (1)
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miker65

Чувак, не смеши мои тапочки. Если не ошибаюсь борода лопатой? Смотрел одну игру в прошлом сезоне. Чуть выше среднего, не более того.

03:09

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