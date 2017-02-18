Джеймс Харден: "Я лучший игрок в мире на данный момент"

Разыгрывающий "Хьюстона" Джеймс Харден отметил, что считает себя лучшим игроком в мире. По словам баскетболиста, он хорош во всем. В этом сезоне Харден провел 58 матчей, в которых набирал 29,2 очка в среднем, делал 8,3 подбора и отдавал 11,3 передачи.
- Конечно, я лучший игрок в мире на данный момент, - приводит Time слова Хардена. - Я хорош во всем: IQ, умение забивать, делать лучше своих партнеров. В НБА не так много игроков, у которых есть все эти качества. Возможно, они лучше бросают по кольцу. Но кто еще так хорош во всем?
miker65
Чувак, не смеши мои тапочки. Если не ошибаюсь борода лопатой? Смотрел одну игру в прошлом сезоне. Чуть выше среднего, не более того.
03:09