Джей. Ар. Смит расстроен ситуацией с контрактом с "Кливлендом"

Защитник Джей. Ар. Смит оригинальным образом выразил свое мнением по поводу ситуации с переговорами по поводу своего контракта с "Кливлендом"​. 31-летний американец, ставший летом неограниченно свободным агентом, не может прийти к соглашению с "Кавальерс". Баскетболист в своем Instagram опубликовал фото своего грустящего пса, добавив хештег "настроение".

Ранее СМИ писали, что Смит хочет получать 15 миллионов долларов в год по длительному соглашению, а клуб хочет заключить краткосрочное соглашение.