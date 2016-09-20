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Джей. Ар. Смит расстроен ситуацией с контрактом с "Кливлендом"

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Защитник Джей. Ар. Смит оригинальным образом выразил свое мнением по поводу ситуации с переговорами по поводу своего контракта с "Кливлендом"​. 31-летний американец, ставший летом неограниченно свободным агентом, не может прийти к соглашению с "Кавальерс". Баскетболист в своем Instagram опубликовал фото своего грустящего пса, добавив хештег "настроение". 

Ранее СМИ писали, что Смит хочет получать 15 миллионов долларов в год по длительному соглашению, а клуб хочет заключить краткосрочное соглашение. 

 

#mood

Фото опубликовано JR Smith (@teamswish) Сен 19 2016 в 5:25 PDT

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