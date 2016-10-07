Дуэйн Уэйд: "Леброн не превзойдет Джордана, это невозможно"

Защитник "Чикаго" Дуэйн Уэйд уверен, что его бывшему одноклубнику Леброну Джеймсу не удастся превзойти лучшего баскетболиста всех времен Майкла Джордана. По его мнению, легендарного защитника можно только догнать по величию, но не обойти.

- Нет, это невозможно, - ответил со смехом Уэйд на вопрос по поводу того, сможет ли Леброн превзойти Джордана, в интервью ESPN. - Это невозможно. Единственное, что можно сделать, - сравняться с ним. 19-й лунки нет (отсылка к интервью 2012 года. - Прим. "СЭ"). Я думаю, что за прошлый сезон Леброн вырос, и не только в моих глазах... Сейчас он находится примерно около 15-й лунки и стоит на правильном пути, это точно. Нельзя опередить Джордана.