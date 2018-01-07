Док Риверс: "Гриффин потерял сознание, сотрясение мозга - очень опасная травма"

Главный тренер "Клипперс" Док Риверс после матча с "Голден Стэйт" отметил, что нужно быть осторожными с форвардом Блэйком Гриффином​. 28-летний американец получил сотрасения мозга, оказавшись на паркете после удара локтем по голове от соперника.

- Не знаю, потерял ли в тот момент Гриффин сознание, – цитирует Clutch Points Риверса. - Я разговаривал с ним после перерыва. Думаю, что да, он потерял сознание, но точно этого не знаю. Людям мало известно о сотрясениях, поэтому это очень опасная травма. Нужно делать все правильно и предпринимать все правильные шаги. По ходу игры я даже не спрашивал, потому что понимал, что вохвращение игрока на площадку исключено.

Гриффин получил сотрясение мозга. Пугающее видео