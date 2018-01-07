Гриффин получил сотрясение мозга. Пугающее видео

Форвард "Клипперс" Блэйк Гриффин заработал сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата НБА против "Голден Стэйт". В первой четверти 28-летний американец получил удар локтем по голове от Джавейла Макги, после чего несколько минут пролежал на паркете.
При этом на повторе четко видно, как у форварда тресятся рука после столкновения, и он не может унять дрожь. Игрока отвели в раздевалку, и на паркет он больше не вернулся. Напомним, что Гриффин всего 9 дней назад вернулся в строй после восстановления от травмы, из-за которой пропустил 14 матчей.
Blake Griffin caught an elbow to the head and after Steph saw him still on the ground on the next play he passed up the ball and ran back to try to help. Respect ✊️ pic.twitter.com/C8KorolmEj– NBA (@NBAEVERYTHlNG) 6 января 2018 г.