Гриффин получил сотрясение мозга. Пугающее видео

Форвард "Клипперс" Блэйк Гриффин​ заработал сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата НБА против "Голден Стэйт". В первой четверти 28-летний американец получил удар локтем по голове от Джавейла Макги, после чего несколько минут пролежал на паркете.

При этом на повторе четко видно, как у форварда тресятся рука после столкновения, и он не может унять дрожь. Игрока отвели в раздевалку, и на паркет он больше не вернулся. Напомним, что Гриффин всего 9 дней назад вернулся в строй после восстановления от травмы, из-за которой пропустил 14 матчей.