"Детройт" победил "Атланту" и прервал трехматчевую безвыигрышную серию

В матче регулярного чемпионата НБА "Детройт" на своей площадке обыграл "Атланту" – 104:98. Гости в начале встречи повели 12:5, но следом "Детройт" набрал 12 очков подряд, а в начале второй половины "Пистонз" оторвался в счете на 30 баллов. "Хокс" удалось сократить отставание до четырех очков, но "Детройт" все же выиграл и прервал серию из трех поражений подряд.

В другом матче "Шарлотт" в матче на выезде победил "Орландо" – 104:102.

НБА

Регулярный сезон

"Детройт" – "Атланта" - 104:98 (22:14, 23:19, 37:28, 22:37)

Д: Смит (22), Баллок (15), Джонсон (14).

А: Уайт (15), Принс (14), Тэйлор (13).

"Орландо" – "Шарлотт" - 102:104 (26:20, 27:34, 25:31, 24:19)

О: Хезонья (21 + 10 подборов), Аугустин (16), Фурнье (13).

Ш: Ховард (22 + 13 подборов), Уокер (20), Лэмб (17).