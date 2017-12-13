Дабл-даблы Леброна и Лава принесли "Кливленду" вторую подряд победу

"Кливленд" на своем паркете обыграл "Атланту" в матче регулярного чемпионата НБА. Дабл-даблами в составе хозяев отметились Леброн Джеймс и Кевин Лав. Это вторая подряд победа для "Кавальерс" и второе кряду поражение для "Хокс".

В другой встрече "Детройт" дома проиграл "Денверу", в составе которого 28 очков набрал разыгрывающий Джамал Мюррей.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - "Атланта" - 123:114 (31:31, 31:17, 32:29, 29:37)

К: Джеймс (22 + 16 передач), Корвер (19), Лав (17 + 11 подборов)

А: Принс (22), Бэйзмор (20), Шредер (14)

"Детройт" - "Денвер" - 84:103 (18:26, 22:23, 20:31, 24:23)

Дет: Гэллоуэй (18), Марьянович (140, Джексон (12).

Ден: Мюррей (28), Лайлс (20), Чендлер (18).