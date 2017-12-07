Дабл-дабл Леброна помог "Кливленду" продлить победную серию до 13 матчей

"Кливленд" на своем паркете переиграл "Сакраменто" в матче регулярного чемпионата НБА. Это 13-я подряд победа "Кавальерс". Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Леброн Джеймс, записавший на свой счет 32 очка, 11 подборов и 9 результативных передач.
В дургой встрече "Индиана" переиграла "Чикаго" благодаря 27 очкам Виктора Оладипо.
НБА
Регулярный чемпионат
"Кливленд" - "Сакраменто" - 101:95 (19:22, 29:35, 25:21, 28:17)
К: Джеймс (32 + 11 подборов), Лав (18 + 13 подборов), Грин (17)
С: Рэндолф (18 + 10 подборов), хилд (4), Мэйсон (15)
Cold. Blooded.– NBA (@NBA) 7 декабря 2017 г.
LeBron seals it for the @cavs!#AllForOne 101 x #SacramentoProud 95 pic.twitter.com/F3Jo5fAG2p
"Индиана" - "Чикаго" - 98:96 (20:30, 19:25, 30:28, 29:13)
И: Оладипо (27), Богданович (17), Коллисон (14)
Ч: Данн (18), Лопес (16), Валентайн (15)
Oladipo for the win!@Pacers storm back from a 17 point deficit and beat the @ChicagoBulls at home, 98-96. pic.twitter.com/Z9coJKbwRm– NBA (@NBA) 7 декабря 2017 г.