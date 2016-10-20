Дабл-дабл Хардена помог "Хьюстону" переиграть "Даллас"

"Хьюстон" нанес поражение "Далласу" в предсезонном матче со счетом 106:91. Самым результативным игроком встречи стаз защитник Рокист" Джеймс Харден, набравший 23 очка и сделавший 11 передач.

В параллельной игре "Портленд" взял верх над "Ютой" – 88:84.

НБА

Предсезонные матчи

"Даллас" – "Хьюстон" – 91:106 (22:27, 16:20, 29:25, 24:34)

Д: Мэттьюз (15), Новицки (12), Барнс (8), Андерсон (8).

Х: Харден (23 + 11 передач), Андерсон (14), Гордон (13).

"Юта" – "Портленд" – 84:88 (16:16, 23:31, 21:25, 24:16)

Ю: Хилл (16), Гобер (15), Лайлс (11).

А: Лиллард (27), Тернер (15), Макколлум (11).