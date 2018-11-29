Дабл-дабл Эмбиида помог "Филадельфии" обыграть "Нью-Йорк"

"Шарлотт" на своем паркете обыграл "Атланту" в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече "Филадельфия" одолела "Нью-Йорк" благодаря дабл-даблу форварда Джоэла Эмбиида.

НБА

Регулярный чемпионат

"Шарлотт" - "Атланта" - 108:94 (24:28,31:21, 31:26, 22:19)

Ш: Лэмб (22), Уокер (19), Зеллер (19)

А: Янг (18), Хаертер (12), Принс (12)

"Филадельфия" - "Нью-Йорк" - 117:91 (41:27, 27:21, 25:20, 24:23)

Ф: Эмбиид (26 + 14 подборов), Редик (24), Симмонс (14)

Н: Кантер (17), Хезонья (17), Дотсон (16)