Дабл-дабл Дюранта помог "Голден Стэйт" обыграть "Даллас" и продлить победную серию до 8 матчей

"Голден Стэйт" дома обыграл "Даллас" (112:97) в матче регулярного чемпионата НБА. Для "Уорриорз" эта победа стала восьмой подряд, "Маверикс" потерпел четвертое поражение в пяти последних встречах.

Самым результативным игроком встречи стал лидер победителей Кевин Дюрант, набравший 36 очков и сделавший 11 подборов. У проигравших точнее все форвард Дирк Новицки (18).

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стэйт" - "Даллас" - 112:97 (24:28, 24:20, 32:25, 32:24)

Г: Дюрант (36+11), Томпсон (25), Касспи (17).

Д: Новицки (18), Барнс (16), Бареа (14).