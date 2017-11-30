"Бруклин" без Мозгова обыграл "Даллас"

"Бруклин" обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НБА - 109:104. Самым результативным игроком встречи стал Демарре Кэрролл, которой набарл 22 очка. Российский центровой Тимофей Мозгов в этой встрече на площадку не выходил.

НБА

Регулярный сезон

"Даллас" - "Бруклин" - 104:109 (27:21, 20:27, 29:32, 28:29)

Д: Барнс (17), Клебер (16), Пауэлл (14).

Б: Кэрролл (22), Динвидди (19), Букер (16+10 подборов).