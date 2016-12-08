"Бостон" разгромил "Орландо" в гостях

"Бостон" нанес разгромное поражение "Орландо" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 117:87. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Селтикс" Эйвери Брэдли, набравший 23 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Орландо" – "Бостон" – 87:117 (27:26, 23:23, 23:36. 14:32)

О: Огастин (15), Фурнье (14), Вучевич (12 + 10 подборов).

Б: Брэдли (23), Розир (16), Краудер (15 + 10 подборов).

"Шарлотт" – "Детройт" – 87:77 (23:24, 15:15, 23:19, 26:19)

Ш: Уокер (25), Батюм (14 + 15 подборов), Белинелли (13).

Д: Драммонд (26 + 20 подборов), Харрис (14), Джексон (10).