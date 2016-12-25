"Бостон" отстоял победу в матче с "Нью-Йорком", несмотря на 29 очков Энтони

В матче регулярного чемпионата НБА "Бостон" на выезде одолел "Нью-Йорк" – 119:114. Причем "Кельты" имели двузначное преимущество менее чем за три минуты до финальной сирены, позволили хозяевам сравнять счет, но в концовке все-таки вырвали победу. Для них эта победа стала пятой в последних шести играх.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Никс" Кармело Энтони, набравший 29 очков. Дабл-дабл оформил его партнер по команде Кристапс Порзингис, но его бросок за несколько секунд до конца поединка был заблокирован Элом Хорфордом. У "Бостона" 27 очками отметился Айзея Томас.

"Селтикс" остались на третьем месте в таблице Восточной конференции. "Нью-Йорк" пока идет пятым.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" – "Бостон" – 114:119 (28:22, 20:34, 34:32, 32:31)

Н: Энтони (29 + 7 подборов), Роуз (25), Порзингис (22 + 12 подборов), К. Ли (11), Ноа (8 + 12 подборов).

Б: А. Томас (27), Краудер (16), Олиник (16), Хорфорд (15 + 7 подборов), Смарт (15 + 7 передач), Брэдли (11).