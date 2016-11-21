Батлер и Дэвис - лучшие игроки недели в НБА

НБА на своем официальном сайте объявила лучших игроков ассоциации на минувшей неделе. Лучшим игроком Восточной конференции стал защитник "Чикаго" Джимми Батлер. "Буллз" одержали три победы в четырех играх, Батлер в среднем за игру набирал 27,3 очка и делал 9,3 подбора.

Лучшим на Западе признан форвард "Нью-Орлеана" Энтони Дэвис. "Пеликанс", которые занимают предпоследнее место в Западной конференции, одержали три победы в четырех встречах. Дэвис в среднем за матч набирал 33,7 очка и делал 13,7 подбора.