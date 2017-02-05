"Атланта" победила "Орландо"

"Атланта" нанес поражение "Орландо" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 113:86. В параллельных встречах "Индиана" разгромила "Детройт" – 105:84, а "Вашингтон" взял верх над "Нью-Орлеаном" – 105:91.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" – "Орландо" – 113:86 (35:24, 30:15, 26:26, 22:21)

А: Хардуэй (21), Миллсэп (21), Шредер (17 + 10 передач).

О: Гордон (16), Пэйтон (12), Грин (12).

"Индиана" – "Детройт" – 105:84 (30:32, 26:26, 26:14, 23:12)

И: Джордж (21), Аллен (18 + 11 подборов), Тернер (13).

Д: Моррис (19), Луэр (14), Драммонд (13).

"Вашингтон" – "Нью-Орлеан" – 105:91 (24:18, 29:31, 27:34, 25:8)

В: Уолл (24 +13 подборов), Моррис (18), Гортат (12 + 17 подборов).

Н: Дэвис (25 + 10 подборов), Джонс (15), Эванс (15).