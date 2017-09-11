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11:03 | Баскетбол — НБА

Арена "Майами" пострадала от урагана "Ирма"


Домашняя арена "Майами" пострадала от урагана "Ирма", сообщает журналист Уилл Мансо. Повреждения коснулись тренировочного комплекса, основное здание осталось целым.

"Майами" должен провести первый домашний матч нового сезона НБА 22 октября против "Индианы".

По данным СМИ, общий ущерб от урагана оценивается в 10 миллиардов долларов. 9 миллионов человек в результате стихийного бедствия могут лишиться света и электричества.

 

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