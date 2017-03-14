Агент Мозгова подтвердил, что россиянин не сыграет за "Лейкерс" до конца сезона

Агент российского центрового "Лейкерс" Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов подтвердил информацию о том, что его подопечный не сыграет за клуб до конца сезона. "Лейкерс" после 67 матчей регулярного чемпионата НБА занимает последнее место в Западной конференции, имея 20 побед и 47 поражений.

– Все действительно так, – приводит ТАСС слова Шарифьянова. – Но он тренируется с командой и будет на всех матчах. "Лейкерс" не претендуют ни на что в сезоне, поэтому нет смысла гонять ветеранов. В плане его здоровья сборная России только выиграет.

По поводу смены клуба – это зависит не только от игрока, но еще от клуба. Но у Тимофея действующий контракт, он никуда не рвется. В любом случае о чем-то подробно говорить можно будет ближе к драфту, а это конец мая.