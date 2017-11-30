57 очков Дюранта и Карри помогли "Голден Стэйт" обыграть "Лейкерс"

"Голден Стэйт" в овертайме обыграл "Лейкерс" со счетом 127:123 в матче регулярного чемпионата НБА. В составе "Уорриорз" 29 очков набрал Кевин Дюрант, еще 28 – Стефен Карри.

У "Лейкерс" 32 очка на свой счет записал Брэндон Ингрэм. Лонзо Болл оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 передач.

Отметим, что это поражение стало для команды из Лос-Анджелеса третьим подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Лейкерс" – "Голден Стэйт" – 123:127 ОТ (20:30, 34:20, 30:34, 25:25, 14:18)

Л: Ингрэм (32), Калдуэлл-Поуп (21), Кларксон (21).

Г-С: Дюрант (29), Карри (28), Томпсон (20).