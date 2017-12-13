38 очков Батлера не спасли "Миннесоту" от поражения в матче против "Филадельфии"

"Филадельфия" в овертайме победила "Миннесоту" со счетом 118:112 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тимбервулвз" Джимми Батлер, набравший 38 очков. В составе победителей 28 очков на свой счет записал Джоэль Эмбиид, еще 26 – Джей. Джей. Редик.

Отметим, что "Филадельфия" прервала серию из четырех поражений подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Миннесота" – "Филадельфия" – 112:118 ОТ (27:20, 24:28, 25:26, 24:26, 12:18)

М: Батлер (38), Уиггинс (20), Таунс (19).

Ф: Эмбиид (28), Редик (26), Холмс (15).