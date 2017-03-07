36 очков Джорджа не спасли "Индиану" от поражения в матче с "Шарлотт"

"Шарлотт" на своей площадке обыграл "Индиану" в матче регулярного чемпионата НБА - 100:88. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Пол Джордж, оформивший дабл-дабл - 36 очков и 10 подборов. В еще одном поединке "Бруклин" одержал победу над "Мемфисом" - 122:109.

НБА

Регулярный чемпионат

"Шарлотт" - "Индиана" - 100:88 (27:16, 31:21, 16:29, 26:22)

Ш: Уокер (28), Батюм (21), Лэмб (14).

И: Джордж (36+10 подборов), Майлз (16), Эллис (12).

"Мемфис" - "Бруклин" - 109:122 (34:36, 23:20, 34:32, 18:34)

М: Конли (32), М. Газоль (18), Парсонс (12).

Б: Килпатрик (23), Уайтхэд (15), Фой (14).