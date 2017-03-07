06:47 | БАСКЕТБОЛ — НБА

36 очков Джорджа не спасли "Индиану" от поражения в матче с "Шарлотт"

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"Шарлотт" на своей площадке обыграл "Индиану" в матче регулярного чемпионата НБА - 100:88. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Пол Джордж, оформивший дабл-дабл - 36 очков и 10 подборов. В еще одном поединке "Бруклин" одержал победу над "Мемфисом" - 122:109.

НБА

Регулярный чемпионат

"Шарлотт" - "Индиана" - 100:88 (27:16, 31:21, 16:29, 26:22)

Ш: Уокер (28), Батюм (21), Лэмб (14).

И: Джордж (36+10 подборов), Майлз (16), Эллис (12). 

"Мемфис" - "Бруклин" - 109:122 (34:36, 23:20, 34:32, 18:34)

М: Конли (32), М. Газоль (18), Парсонс (12).

Б: Килпатрик (23), Уайтхэд (15), Фой (14).

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/basketball/nba/

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