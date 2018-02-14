34 очка Хардена помогли "Хьюстону" победить "Миннесоту", "Атланта" уступила "Милуоки"

В матче регулярного чемпионата НБА "Миннесота" на своем паркете уступила "Хьюстону" – 108:126. Самым результативным игроком встречи стал центровой "волков" Карл-Энтони Таунс, набравший 35 очков. Лидер техасцев Джеймс Харден отметился дабл-даблом. Победная серия "Рокитс" достигла девяти игр.

В другом поединке "Милуоки" дома обыграл "Атланту" (97:95). 21 очко записал на свой счет форвард хозяев Крис Миддлтон. Для "Бакс" победа стала пятой в шести последних матчах.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" – "Атланта" – 97:92 (21:24, 20:19, 33:18, 23:31)

М: Миддлтон (21 + 7 подборов), Адетокумбо (15 + 15 подборов), Блэдсоу (14 + 9 передач), Т. Зеллер (14 + 8 подборов), Мэйкер (12).

А: Шредер (18), Бэйзмор (17), Ильясова (15 + 7 подборов), Дэдмон (13 + 10 подборов), Т. Принс (11).

"Миннесота" – "Хьюстон" – 108:126 (31:23, 19:31, 30:30, 28:42)

М: Таунс (35 + 12 подборов), Тиг (25 + 8 передач), Дж. Батлер (15 + 7 подборов + 6 передач), Гибсон (12), Кроуфорд (11).

Х: Харден (34 + 13 передач), Р. Андерсон (21), Капела (14 + 12 подборов), Пол (13 + 8 подборов + 7 передач), Гордон (13), Такер (10).