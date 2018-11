33 очка Дюрант помогли "Голден Стэйт" одержать 7-ю победу кряду

Kevin Durant pours in 33 PTS to guide the @warriors to the win and a 9-1 record!#DubNation 116 | #AllEyesNorth 99



Steph Curry: 28 PTS, 9 REB, 7 AST

Klay Thompson: 22 PTS, 4 3PM

Draymond Green: 9 PTS, 11 AST, 9 REB, 3 BLK pic.twitter.com/vu0Mfb8Igi