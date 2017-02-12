08:31 | БАСКЕТБОЛ — НБА

31 очко Хэйворда не помогло "Юте" обыграть "Бостон"

0
0
0

В матче регулярного чемпионата "Юта" на своем паркете уступила "Бостону" - 104:112. Самым результативным игроком этой встречи стал форвард "Джаз" Гордон Хэйворд, который набрал 31 очко. Его партнер по команде Руди Гобер оформил дабл-дабл, набрав 14 очков и совершив 14 подборов. Данное поражение стало для "Юты" вторым подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Юта" - "Бостон" - 104:112 (23:33, 21:25, 21:19, 39:35)

12 февраля.

Ю: Хэйворд (31), Хилл(22), Гобер (14+14).

Б: Томас (29), Олиник (19), Грин (16), Хорфорд (16).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ