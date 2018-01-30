31 очко Адетокумбо помогло "Милуоки" обыграть "Филадельфию"

"Милуоки" обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НБА - 107:95. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бакс" Яннис Адетокумбо, который оформил дабл-дабл - 31 очко и 18 подборов. В еще одной встрече "Мемфис" одержал победу над "Финиксом" - 120:109.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Филадельфия" - 107:95 (28:30, 27:23, 28:22, 24:20)

М: Адетокумбо (31+18 подборов), Миддлтон (19), Хенсон (13).

Ф: Шарич (19), Симмонс (16), Ковингтон (13).

"Мемфис" - "Финикс" - 120:109 (22:26, 42:21, 26:27, 30:35)

М: Эванс (27), Селден (17), М. Газоль (12+10 подборов).

Ф: Уоррен (24), Джексон (20), Монро (14).