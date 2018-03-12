30 очков Рубио помогли "Юте" обыграть "Нью-Орлеан"

"Чикаго" обыграл "Атланту" в матче регулярного чемпионата НБА - 129:122. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Хокс" Торен Принс, который набрал 38 очков.

"Юта" победила "Нью-Орлеан" - 116:99. Защитник "Джаз" Рики Рубио сделал дабл-дабл - 30 очков и 10 подборов. Форвард "Пеликанс" Энтони Дэвис оформил трипл-дабл - 25 очков, 11 подборов, 10 блоков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" - "Чикаго" - 122:129 (34:20, 16:33, 35:38, 37:38)

А: Принс (38), Мускала (19), Коллинс (15).

Ч: Лавин (21), Портис (21+10 подборов), Маркканен (19).

"Нью-Орлеан" - "Юта" - 99:116 (23:29, 28:19, 23:30, 25:38)

Н: Дэвис (25+11 подборов+10 блоков), Холидэй (18+10 передач), Кларк (14).

Ю: Рубио (30+10 подборов), Митчелл (27), Инглс (20).