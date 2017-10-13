Уилл Клайберн: "Готов хоть каждый матч играть без замен"

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн нервничал перед выходом на паркет в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги с "Миланом" (93:84). Во встрече, которая стала дебютной для американца, он набрал 15 очков и сделал 12 подборов, отыграв 37 минут 28 секунд.

– Конечно, я нервничал перед матчем. Если честно, я перед каждой своей игрой нервничаю, а выйдя на паркет, просто старался максимально помочь команде, – приводит "Р-Спорт" слова Клайберна. – Никаких проблем, что отдохнул только в первой четверти, я же еще молодой, так что пока готов хоть каждый матч играть без замен.

Отличные эмоции после дебютной игры за ЦСКА в Евролиге. В первой четверти мы получили от "Милана" неслабый удар по лицу, заставивший команду проснуться и наконец начать играть в свой баскетбол.