Серхио Родригес: "Наложение календарей ФИБА и Евролиги - какое-то безумие"

Испанский защитник ЦСКА Серхио Родригес отметил, что считает безумием текущую ситуацию с наложением друг на друга календарей Международной федерации баскетбола (ФИБА) и Евролиги.

Игры отборочного турнира к Кубку мира 2019 года намечены на 24 ноября (девятый тур Евролиги пройдет 23 и 24 ноября) и 23 февраля (матчи 23-го тура Евролиги пройдут 22 и 23 февраля).

- Эта ситуация – какое-то безумие, я ничего не понимаю, - цитирует "Р-Спорт" Родригеса. - Со мной никто не говорит, никто ничего не объясняет. И я не понимаю, как все разрешится. Понятно, что я игрок ЦСКА и должен играть в Евролиге, выполнять свою работу. Но в целом, информации у меня, наверное, столько же, сколько и у вас.