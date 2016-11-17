Сергей Тараканов: "Дарюшафака" удивила своей игрой в матче с ЦСКА"

Бывший генеральный менеджер сборной России Сергей Тараканов в интервью "СЭ" выразил мнение, что поражение ЦСКА от "Дарюшафаки" (83:91) в матче регулярного чемпионата Евролиги связано с усталостью лидеров красно-синих. Также он подчеркнул, что турецкий клуб, которым руководит экс-главный тренер сборной РФ Дэвид Блатт, удивил своей игрой.

- Можно ли сказать, что у Димитриса Итудиса нет запасного плана на матчи? Учитывая то, что вся игра ЦСКА действительно строится исключительно через Теодосича и Де Коло.

- Да нет, конечно есть. Есть те же Хиггинс, Джексон, Фридзон. Правда, вчера все это не сильно сработало, кроме Хиггинса. Американец традиционно стабилен, хотя его усилий не хватило. Мне кажется, основная причина поражения - моральная усталость тех же Теодосича и Де Коло. Достаточно тяжелое расписание: получается, три матча в неделю. Армейцы только сегодня прилетели, сейчас поспят, вечером тренировка - а завтра снова игра. Накапливается усталость.

И, на самом деле, "Дарюшафака" удивила. То, что я видел до этого, они не выглядели сильным соперником. Я и сейчас считаю, что они все равно не будут лидерами, несмотря на тренерские таланты Блатта. "Дарюшафака" провела очень удачный матч, особенно у Джеймса Андерсона. Они забивали много важных мячей.

ЦСКА в четвертой четверти был близок к тому, чтобы переломить игру. Но чего-то не хватило в эпизодах. Второй план у тренерского штаба есть. Когда армейцы агрессивнее играют в защите, все начинает работать. Но то ли не хватило сил, то ли эмоций - я не понимаю. Сам был удивлен. (Егор ПОЗДНЯКОВ)