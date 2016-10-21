Сергей Елевич: "УНИКС отдал вторую игру подряд в Евролиге, которую должен был занести себе в актив"

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич высказал мнение, что проблемы с физической готовностью могли стать причиной второго поражения УНИКСа на старте Евролиги. В первом матче турнира казанская команда дома уступила "Барселоне" (63:69), а вчера в Германии проиграла "Бамбергу" со счетом 86:89, хотя перед заключительной четвертью вела "+7".

– Очень обидно за УНИКС, за главного тренера Евгения Пашутина, потому что команда отдала вторую игру подряд в Евролиге, которую должна была занести себе в актив, – приводит "Р-Спорт" слова Елевича. – Даже сложно сказать, с чем связана такая игра в концовках матчей, но можно предположить, что это проблемы с физической готовностью. Ведь 35 - 36 минут команда играет просто здорово, а заключительный отрезок матча получается неудачным. Сначала "Барселона" наказала УНИКС за ошибки, а теперь поражение в Германии, где матч был почти выигран. Вряд ли это психология. Посмотрите, сколько опытных игроков у УНИКСа.

Уверен, что Колом еще прибавит (в концовке матча разыгрывающий не реализовал два штрафных и не забил дальний бросок. – Прим. "СЭ"). Это опытный игрок, который не опустится ниже своего уровня. Другое дело, что всей команде нужно перестроиться и понять, что Евролига – это не Кубок Европы, где какие-то ошибки могли прощать. Сейчас нужно играть по-другому. Состав у УНИКСа неплохой, на всех позициях есть хорошие игроки, но важно перестроиться.