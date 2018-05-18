21:46 | Баскетбол — Евролига

Сергей Базаревич: "ЦСКА надо не дать "Реалу" хорошо начать"


Главный тренер сборной России Сергей Базаревич отметил, что ЦСКА надо не позволить "Реалу" хорошо начать полуфинальный матч "Финала четырех", чтобы одержать победу. Игра состоится сегодня и начентся в 22.00. Ранее в финал вышел "Фенербахче", обыграв "Жальгирис".

- ЦСКА надо не дать испанцам хорошо начать, - приводит ТАСС слова Базаревича. - Потому что обычно, если "Реал" плохо стартует, не забивает свои броски, потом у них возникают проблемы. И, конечно, надо играть в свою игру, которую команда показывала на протяжении сезона. Но каждая игра - это отдельная жизнь. Мы можем только предполагать, как все сложится.

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http://tass.ru/sport/5214824

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