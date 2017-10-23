Расширение Евролиги возможно в сезоне-18/19 - Франция в приоритете

Президент Евролиги Жорди Бертомеу отметил, что турнир будет расширяться. По его словам, возможно, уже в сезоне-2018/19, приоритетным направлением является Франция. С 2016 года в Евролиге участвуют 16 клубов, из которых 11 имеют гарантированное место в турнире.

– Не секрет, что 16 клубов – это не финальная цифра, мы никогда не скрывали, что Евролига может расширяться по мере своего развития, – цитирует "Р-Спорт" Бертомеу. – Пока никаких решений нет, нам нужно понять, будем ли расширяться после этого сезона или позднее, и если расширяться – то по каким критериям оценивать кандидатов. С момента перехода на нынешний формат Франция всегда была приоритетом, потому что их лига никак не представлена в Евролиге.

Для нас важно повышать ценность Кубка Европы, возможен вариант, при котором путевку в Евролигу будет получать не только победитель, но и финалист турнира. Что касается Германии, то с одной стороны, это ключевой для нас рынок, а с другой – у них уже есть одно гарантированное место в турнире. Отмечу, что принимать решение по этому вопросу будут клубы Евролиги.