Игроки "Химок" выйдут на матч с "Олимпиакосом" в футболках Ханикатта

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов сообщил, что команда выйдет на матч Евролиги с "Олимпиакосом" в футболках с фамилией Тайлера Ханикатта. Так баскетболисты хотят почтить память бывшего игрока команды, который погиб в результате перестрелки с полицией Лос-Анджелеса в июле.

– На игру с "Олимпиакосом", на представление команды, игроки выйдут в майках с фамилией Ханикатта, – приводят "Известия" слова Астахова. – Тайлер был важной частью клуба, мы хотели, чтобы он остался в "Химках" на предстоящий сезон. Весь офис и наши болельщики его очень любили и даже сделали небольшой мемориал, посвященный спортсмену. Это большая трагедия, и мы можем только еще раз принести соболезнование его семье и близким.