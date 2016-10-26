02:12 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Хоакин Колом: "Дарюшафака" наказала УНИКС за ошибки"

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Защитник УНИКСа Хоакин Колом после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Дарюшафаки" (87:94) отметил, что казанцы после хорошего начала поединка допустили много ошибок, за что и были наказаны. По его словам, УНИКСу необходимо работать над обороной.

- Мы отлично начали матч, хорошо перемещались и играли в защите, - приводит официальный сайт Евролиги слова Колома. Но потом соперник начал быстро зарабатывать очки, наказывал нас за каждую ошибку и забил много открытых бросков. Для того, чтобы побеждать в Евролиге, УНИКСу нужно улучшить игру в обороне.

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