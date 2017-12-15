Энтони Гилл: "Химки" в матче с "Уникахой" подвели детали"

Форвард "Химок" Энтони Гилл после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Уникахи" (84:93) отметил, что команда очень много позволила сопернику под своим щитом. По его ловам, обидно пригрывать с небольшим отставанием.

- Думаю, нас подвели детали. Мы позволили сопернику очень многое под своим щитом и не взяли свои подборы, - приводит пресс-слжуба "Химок" слова Гилла. - Я должен был сыграть лучше в этом плане, но нам здорово помог Малькольм Томас. Нам обязательно нужно прибавить в следующих матчах и постараться победить. Очень обидно проигрывать, когда всю игру мы были так близко. В то же время мы многое вынесем из этой встречи и будем двигаться дальше, чтобы стать лучше.